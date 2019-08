Sportflugzeug stürzt am Simplonpass ab

In der Nähe des Hospizes auf dem Simplonpass ist am Sonntagmorgen ein Sportflugzeug abgestürzt. Ein Leserreporter sagte zu «20 Minuten»: «Wir hörten plötzlich einen Knall und es roch nach Kerosin. Wir glauben, der Tank ist explodiert.» Nun seien Autos der Feuerwehr und der Polizei vor Ort, Teile der Strasse seien abgesperrt. Die Unfallstelle befindet sich etwas höher am Hang. Die Kantonspolizei Wallis bestätigt um 10:20 Uhr den Absturz. Über mögliche Opfer ist noch nichts bekannt.