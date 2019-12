St. Galler Polizeihund Zen fasst mutmasslichen Dieb

Polizeihund Zen stellte in Grabs SG einen wahrscheinlichen Einbrecher. Der Mann wird verdächtigt, in der Nacht auf Dienstag mit Komplizen mehrere Einschleichdiebstähle begangen zu haben.

In der Zeit zwischen 2.15 Uhr und 3 Uhr erreichten die Kantonspolizei St. Gallen drei Meldungen von Diebstählen in Grabs. Begonnen hatte die Serie, als eine Frau von Geräuschen geweckt wurde und zwei Personen in ihrem Hausflur bemerkte.

Die Männer flüchteten, als sie die Frau erblickten. Zuvor hatten sie bereits Bargeld eingesteckt, wie die St. Galler Kantonspolizei in einer Mitteilung schrieb. Später wurde ein Mann durch Geräusche geweckt und entdeckte eine Person in seinem Haus, die ebenfalls flüchtete. Nach dem ungebetenen Besuch fehlte Bargeld.