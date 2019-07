Stau vor dem Gotthard wurde immer kleiner

Grund für den Andrang war der Ferienbeginn in einigen Schweizer Kantonen, darunter Zürich, sowie in Teilen Deutschlands und der Niederlande. Bereits am Freitagnachmittag hatten sich die Fahrzeuge auf der A2 zu stauen begonnen.

1 Stunde anstehen – Richtung Norden

Während am Samstagnachmittag der Stau in Richtung Süden nachliess, wurde die Warteschlange auf der Südseite des Tunnels immer länger. Am Nachmittag war die Schlange in der Leventina noch 4 Kilometer lang. Das bedeutete einen Zeitverlust von bis zu einer Stunde, wie die TCS Verkehrsinformation meldete. Am späteren Nachmittag löste sich aber auch diese Kolonne praktisch auf.

Geduld war auch am Autoverlad durch den Lötschberg gefragt. In Kandersteg im Berner Oberland mussten die Verladewilligen rund anderthalb Stunden warten, bis sie auf den Autozug kamen.