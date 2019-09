Sturm auf die Area 51 – was dahinter steckt

Werden abrupt von der Security gestoppt: Zwei Motorradfahrer, die in die Area 51 eindringen. Video: Youtube/MacADVentures

An wichtigen Punkten an der Grenze sichern Kameras und Bewegungsmelder die Gegend. Es wird zudem vermutet, dass magnetische Sensoren auf den Strassen angebracht sind und sogar Sensoren, die auf menschliche Ausdünstungen wie Schweiss reagieren.

Was wird tatsächlich passieren?

Das weiss niemand. Offensichtlich war der Facebook-Aufruf ja satirisch gemeint und viele Menschen, die sich dort für die Veranstaltung angemeldet haben, haben sich wohl einen Scherz erlaubt. Doch es gibt definitiv Verschwörungstheoretiker, die das Ganze umsetzen wollen. Selbst wenn nur 1 Prozent der Angemeldeten auftauchen würde, müssten die Behörden mit 21’000 Menschen zurechtkommen.

