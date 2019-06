Suche nach Opfern eingestellt – mehrere Häuser unbewohnbar

Hingegen wurden die Aufräumarbeiten in Kellern und Privathäusern hintangestellt. Sie sollten am Sonntag weitergehen, wenn die Gewitter-Gefahr endgültig vorbei ist. Einige Häuser sind seit den Unwettern in der Nacht auf Samstag nicht mehr bewohnbar und dürften es noch mehrere Tage lang bleiben.

Für drei Familien – dazu gehören etwa zehn Personen – müssen deshalb andere Unterkünfte gesucht werden. Freiwillige hätten sich bereits gemeldet und sich bereit erklärt, sie aufzunehmen, freute sich Rochaix. «Die Solidarität ist gross.»

Fast vorbei war der Stromunterbruch. Rund 150 Haushalte hatten am Vormittag keine Elektrizität; am Nachmittag galt dies noch für einzelne Gebäude. Grund ist, dass in diesen Häusern die Elektro-Tableaus bisher nicht zugänglich waren.