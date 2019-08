Swiss lässt wegen Blitzeinschlag Passagiere stehen

Swiss-Mediensprecherin Meike Fuhlrott bestätigt auf Anfrage von «20 Minuten» den Sachverhalt: «Der Flug nach Tel Aviv hätte mit einem Airbus A330 durchgeführt werden sollen. Da das Flugzeug jedoch von einem Blitz getroffen worden war, wurde stattdessen ein Airbus A340 eingesetzt. Durch das Umdisponieren der Flugzeuge kam es zu einer Verspätung.»

Ein Leser-Reporter erzählt gegenüber 20 Minuten am Telefon: «Gegen 18.15 Uhr wurden wir schliesslich informiert, dass wir nicht mehr nach Zürich fliegen können.»

Die Maschine flog allerdings ohne Passagiere und Kabinenbesatzung am Abend wieder nach Zürich. Fuhlrott: «Die Kabinenbesatzung hätte ihre maximal erlaubte Einsatzzeit überschritten, wäre sie am selben Tag noch nach Zürich zurückgeflogen. Da das Flugzeug jedoch am selben Abend noch in Zürich benötigt wurde, flog es die Cockpit-Crew ohne Passagiere und Kabinenbesatzung zurück.»

Laut Fuhlrott organisierte die Swiss bereits am Abend Umbuchungen und Hotel-Übernachtungen für die Passagiere. Ein Leserreporter widerspricht: «Die Swiss hat uns gar nicht geholfen.»

