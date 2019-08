Täter von Dayton hatte Kokain und Alkohol im Blut

Der Mann, der im US-Bundesstaat Ohio neun Menschen tötete, hatte nach Angaben eines Gerichtsmediziners Kokain und Alkohol im Blut. Bei dem 24-Jährigen sei zudem der Angstlöser Xanax nachgewiesen worden.

Der Schütze habe auch ein Päckchen mit Kokain bei sich gehabt, sagte Kent Harshbarger am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Dayton. Der Schütze hatte vor knapp zwei Wochen vor einer Bar in Dayton mit einem Sturmgewehr das Feuer eröffnet und dabei neun Menschen getötet, darunter auch seine Schwester.