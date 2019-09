Taifun legt Fabriken von Sony und Nissan lahm

Nachdem der Taifun «Faxai» mit über 200km/h auf Tokio traf, stoppte der Elektronikkonzern Sony nach eigenen Angaben die Arbeit in einem Werk südöstlich der japanischen Hauptstadt, in dem Playstation-Spielekonsolen zusammengebaut werden. Laut dem Sender NHK standen auch die Bänder in zwei Fabriken des Autoherstellers Nissan westlich von Tokio still. «Faxai» hatte das Festland am Montagmorgen nahe Tokio erreicht. In dem Ballungsraum mit seinen 36 Millionen Einwohnern standen zahlreiche Züge still und mehr als 160 Flüge fielen aus.