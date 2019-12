70'000 Menschen fliehen vor Taifun «Kammuri»

Die Behörden gaben Evakuierungswarnungen für die Region Bicol aus. Fast 70'000 Menschen brachten sich nach Behördenangaben bereits in Sicherheit. «Wir hoffen, dass es keine Schäden gibt, aber wegen der Stärke des Sturms können wir es nicht verhindern», sagte ein Sprecher des Katastrophenschutzes der Nachrichtenagentur AFP.

Typhoon Kammuri was tracked near Philippines with 120mph W winds #Kammuri#hurricanehttps://t.co/qXs3ImPQeUpic.twitter.com/OXv4sR9T5o

— My Hurricane Tracker (@HurricaneiOS) December 2, 2019