Teilgeständnis in Brandserie von Merenschwand

Gestützt auf die bisherigen Ermittlungen der von der Kantonspolizei eingesetzten Sonderkommission bestehe der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte auch für den Brand vom 1. Dezember verantwortlich sei. Diesen Tatvorwurf bestreitet dieser allerdings.

Aus ermittlungstaktischen Gründen könne die Staatsanwaltschaft keine Angaben zu den bisher getätigten Untersuchungshandlungen und den daraus gewonnenen Erkennt- nissen machen, heisst es weiter in der Medienmitteilung. Hintergrund und Motiv der Brandstiftungen seien nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlung (lesen Sie hier, wie die Bewohner von Merenschwand die Brandserie erlebten).

«Das Zwangsmassnahmengericht hat inzwischen den Antrag der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten gutgeheissen und Untersuchungshaft für die vorläufige Dauer von drei Monaten angeordnet.»

Mit viel Glück niemand verletzt

Fünf Brände in einer Woche gab es Anfang Dezember in Merenschwand, nur mit viel Glück wurde niemand verletzt. In der Nacht auf den 1. Dezember brannte ein 300-jähriges Bauernhaus komplett nieder. Eine junge Familie verlor ihr ganzes Hab und Gut.

Einen Tag später stand eine Holzbank auf dem Kirchplatz in Flammen. Dahinter befanden sich eine Holzbeige und ein Holzhaus. In der gleichen Nacht brannte auch ein Schöpfli in unmittelbarer Nähe. Die Feuerwehr konnte einen Grossbrand verhindern. Die Feuerwehr der Region war ständig im Einsatz. (Kapo Aargau)

Am 6. Dezember brannte es an zwei Stellen an einem Wohnhaus, zudem in einer Tiefgarage. Eine Grosskontrolle der Polizei führte zu zehn Verhaftungen. Ein Verdächtiger blieb in U-Haft. Bereits im Sommer gab es im Dorf eine Brandserie: eine Waldhütte, ein Büro, eine Hecke und eine Kistenfabrik wurden angezündet. Ein junges Paar, kürzlich zugezogen, wurde überführt.

