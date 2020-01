Starkes Erdbeben in der Karibik – Gebäude in Miami evakuiert

Das Epizentrum lag demnach 125 Kilometer nordwestlich der Stadt Lucea auf Jamaika. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum erklärte, es seien «gefährliche Tsunamiwellen» im Umkreis von 300 Kilometern möglich.

Das US-Tsunami-Warnzentrum gab eine Warnung für Jamaika, Kuba, Belize, Honduras, Mexiko und die Caymaninseln heraus und sprach von einer bis zu einem Meter hohen Flutwelle.

A M7.7 earthquake has occurred 125km NNW of Lucea, Jamaica https://t.co/G0WbobS0wF A link to the Did You Feel It Form can be found here: https://t.co/OfQkTR3zuCpic.twitter.com/A7vK0sYA4Z — USGS (@USGS) January 28, 2020

Das Beben war auch in der US-Metropole Miami zu spüren. Die Polizei von Miami erklärte, in einem Stadtteil würden mehrere Gebäude evakuiert.

#MDFR is responding to reports of tremors felt at high-rise structures near 9130 S Dadeland Blvd due to a 7.7 mag earthquake that occurred between Cuba & Jamaica. As of now, there are no injuries or structural damages. Residents/visitors are advised to stay calm & avoid the area. — MDFR (@MiamiDadeFire) January 28, 2020

Der Katastrophenschutz der Caymaninseln rief die Bevölkerung in Küsten- und tiefer gelegenen Regionen auf, vorsichtshalber höheres Gelände aufzusuchen.

Die jamaikanische Zeitung «Jamaica Observer» berichtete, das Beben sei in weiten Teilen der Karibikinsel zu spüren gewesen. Es habe mehrere Sekunden gedauert. Es gab zunächst keine Angaben über mögliche Verletzungen oder Schäden.

In den Sozialen Medien werden Aufnahmen verbreitet, die zeigen, wie sich besorgte Menschen in den Strassen versammeln.

Trabalhadores deixam prédio em Havana, após um terremoto de magnitude 7,7, no Caribe. O risco de tsunami aumentou. Informa o US Geological Survey, pic.twitter.com/Sb7g6jbDK9 — O POVO Online (@opovoonline) January 28, 2020

Meine Freunde und Familie sagen, sie hätten es sogar in Havanna gespürt, sagt eine Twitter-Nutzerin aus Kuba.