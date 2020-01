Ukrainisches Flugzeug stürzt im Iran ab

In Irans Hauptstadt Teheran ist ein Flugzeug abgestürzt. Dies berichtet das iranische Staatsfernsehen am Mittwochmorgen. Bei der Unglücksmaschine handelt es sich um ein Flugzeug aus der Ukraine. Es sollen 180 Menschen an Bord gewesen sein.

Die Absturzstelle ist den Angaben zufolge in der Nähe des Teheraner Imam-Chomeini-Flughafens. Die Maschine soll kurz nach dem Start vom Airport abgestürzt sein. Das Staatsfernsehen macht technische Probleme als Ursache verantwortlich, ohne genauer darauf einzugehen.