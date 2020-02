Verletzte und Tote bei Amoklauf in Thailand

Bei einem live im Internet übertragenen Amoklauf in der Stadt Korat im Nordosten Thailands hat ein Soldat am Samstag nach Polizeiangaben mehr als zehn Menschen getötet. Der Mann habe mit einem Maschinengewehr auf unschuldige Opfer geschossen, was zu «vielen Verletzten und Toten» geführt habe, sagte ein Polizeisprecher.