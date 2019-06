Verspätungen nach Bahnstörung zwischen Olten und Zürich

Vier Weichen konnten im Bahnhof Aarau nicht bewegt werden,wie das Bahnunternehmen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Der Vorfall habe bedauerlicherweise massive Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Gemäss Angaben der Bahnverkehrsinformation wurden Intercity-Züge umgeleitet oder fielen zwischen Zürich und Olten aus. Auch Regionalzüge fielen zwischen gewissen Bahnhöfen aus. Nach der Behebung der Weichenstörung in Aarau kam es noch zu Folgeverspätungen, wie die SBB auf Twitter mitteilten.

Weichenstörung in Aarau ist behoben. Es kommt noch zu Folgeverspätungen. Danke an Fachdienst für die Arbeit. Grosses Sorry an alle betroffenen Reisenden für die Umstände. Wir wünschen trotzdem allen einen guten Tag. https://t.co/ae1mpASnCe

— SBB Medienstelle (@sbbnews) 7. Juni 2019