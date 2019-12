Video zeigt, wie Diebe Geldtransporter ausräumen

Die Täter ergriffen nach dem Überfall die Flucht. Die Fahndung nach ihnen wurde unmittelbar aufgenommen, blieb aber zunächst erfolglos. Bevor die Täter geflüchtet seien, hätten sie den Geldtransporter sowie zwei weitere Fahrzeuge, die sie für den Überfall benutzt hätten, in Brand gesteckt, um ihre Spuren zu verwischen.

Serie von Überfällen

Im Kanton Waadt kommt es seit Monaten immer wieder zu bewaffneten Raubüberfällen auf Geldtransporter. Das Vorgehen der Täter ist dabei immer ähnlich, allerdings schlugen sie jeweils zu verschiedenen Tageszeiten zu.

Letztmals war es am vergangenen 23. August in La Sarraz VD zu einem bewaffneten Raubüberfall auf zwei Geldtransporter gekommen, damals an einem frühen Morgen. Daran sollen sich über zehn mutmassliche Täter beteiligt haben. Die Gangster machten auch von ihren Waffen Gebrauch und sprengten einen der Transporter auf, dem anderen Geldtransporter gelang die Flucht. Auch damals wurden nach dem Raubüberfall die benutzten Autos in Brand gesteckt.

Der Geldtransporter sowie die beiden anderen Fahrzeuge brannten komplett aus. (2. Dezember 2019) Foto: Laurent Gilliéron/Keystone

Bereits Ende Juni hatte es in Mont-sur-Lausanne VD einen Überfall auf einen gepanzerten Lieferwagen gegeben. Ein Jahr zuvor war es am gleichen Ort ebenfalls zu einem Überfall gekommen. Dabei gelang es den Dieben, einen Teil des transportierten Geldes zu erbeuten. Insgesamt mindestens sechs Fahrzeuge steckten sie in Brand, bevor sie die Flucht ergriffen.

Im April 2018 war der Lausanner Vorort Le Mont Schauplatz eines Überfalls auf ein Fahrzeug der gleichen Transportfirma. Die Täter hielten die Chauffeure mit gezückten Kalaschnikows in Schach. Begleiter und Polizei forderten bereits eine Anpassung der Gesetzgebung.

Ausnahmen für gepanzerte LKW abgelehnt

Sie verlangen, dass in der Nacht auch schwere gepanzerte Lastwagen als Geldtransporter fahren dürfen. Der Bundesrat hatte allerdings die Ablehnung einer entsprechenden Motion des Waadtländer FDP-Nationalrates Olivier Feller beantragt. Es bestehe kein Anlass dazu, zumal gepanzerte Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von weniger als 3,5 Tonnen existierten, die ausreichenden Schutz gewähren würden, hatte Bundesrätin Simonetta Sommaruga in der Fragestunde des Nationalrats Mitte September dieses Jahres argumentiert.