Viel Kohle und verbrannte Erde

In der Küstenstadt Mallacoota brachte die Marine Menschen in Sicherheit, die sich an den Strand gerettet hatten. (Video: AP)

24 weitere Gemeinden waren zur selben Zeit von Feuern eingekesselt, es steigen die Zahlen der Todesopfer und der zerstörten Häuser. In den am meisten betroffenen Bundesstaaten New South Wales und Victoria sind 140'000 Einwohner von Feuern bedroht, dazu eine unbekannte Zahl Besucher, die darauf harren, in Sicherheit gebracht zu werden.

Wirtschaft vor Umweltschutz

Im Kampf gegen die Flammen sollen nun 3000 Reservisten der Streitkräfte mobilisiert werden, wie der australische Premier Scott Morrison am Samstag in Canberra ankündigte. Zudem sollen für zusätzlich zur Verfügung gestellte 20 Millionen australische Dollar (fast 13 Millionen Euro) vier zusätzliche Löschflugzeuge geleast werden. Ein drittes Kriegsschiff soll bei den Evakuierungen helfen.

Was langfristige Schritte angeht, hatte Morrison aber am Freitag schon Wesentliches gesagt: Unter ihm werde es weiterhin keine Umweltschutzpolitik geben, die der Wirtschaft schade. Für die Evakuierungsmassnahmen sei es wichtig, «dass die Leute geduldig und ruhig bleiben». Er verstehe zwar den «rauen Ton», in dem ihn am Abend zuvor Bewohner des fast komplett ausgebrannten Ortes Cobargo beschimpft hatten. Doch ob sich «ihr Ärger auf mich bezieht oder auf die Situation», wisse er nicht. «Ich weiss nur, dass sie leiden und es mein Job ist, dort zu sein und ihnen Unterstützung anzubieten.»

Miserables Krisenmanagement

Doch genau das hat Australiens Regierungschef wieder einmal so offensichtlich versäumt, dass nun zum ersten Mal seit Beginn der desaströsen Feuersaison selbst Verbündete offen Kritik an ihm üben. Jungpolitiker seiner Liberal Party forderten den Klimawandelskeptiker und Kohleförderer Morrison gemeinsam zu einer verantwortlicheren Politik auf.