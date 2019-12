Toter Pottwal hatte Plastikbecher und Taschen im Magen

Trauriger Fund an der Westküste Schottlands: Mitglieder der Gruppe Scottish Marine Animal Strandings Scheme (Smass), welche im Auftrag der britischen Regierung Strandungen an der schottischen Küste überwacht und untersucht, entdeckten bei der Obduktion eines toten Pottwals rund 100 Kilogramm Plastikmüll in dessen Magen. Netze, Seile, Plastikbecher, Taschen, Handschuhe: «All das Material befand sich als grosses Knäuel im Magen, und einiges sah so aus, als wäre es schon länger dort gewesen», schrieb die Organisation am Montag in einem Facebook-Post.