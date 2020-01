Weinstein-Prozess: «Dieser Mann ist ein Sexualstraftäter»

Über Schauspielerin Mann sagte Cheronis, sie habe Weinstein nach der mutmasslichen Vergewaltigung in einer Nachricht «Ich liebe dich, das tue ich immer» geschrieben. Weinstein sei nicht der Aggressor gewesen – «ziemlich genau das Gegenteil», so Cheronis.

Geschworene müssen entscheiden

Weinstein – der ehemals mächtige Produzent von Filmen wie «Pulp Fiction», «Kill Bill», «Gangs of New York» und «Shakespeare in Love» – verhielt sich während des Plädoyers ruhig, schaute manchmal Richtung Boden oder raunte einer Mitarbeiterin seines Teams etwas zu.

Der ehemalige Filmproduzent war zuvor – anders als in den vergangenen Wochen – ohne seine Gehhilfe in den Gerichtssaal in Manhattan gekommen. Er ging gestützt auf einen Mitarbeiter seines Teams zu seinem Platz vor der Richterbank.

Mit den Auftaktplädoyers am Mittwoch startete der Prozess nach mehr als zwei Wochen inhaltlich. In den kommenden Wochen wird ein harter Kampf zwischen Anklage und Verteidigung um die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen erwartet – am Ende entscheiden die zwölf Geschworenen über Schuld oder Unschuld.