«Weiterzugehen wäre ein Risiko gewesen ... andere sind gestorben»

Auf Ihrem Weg hoch auf den Everest sind Sie an mindestens zwei kürzlich Verstorbenen vorübergegangen.

Das ist etwas anderes als bei einem Verkehrsunfall. Dort oben ist man so mit sich selbst beschäftigt, man ist am Limit. Ausserdem kann man für einen Toten am Wegesrand nicht mehr viel tun. Natürlich ist es immer wieder krass. Aber man ist da einfach in der Masse unterwegs, mit Leuten, die noch nicht einmal Bergsteiger sind. Man ist in einer Anonymität, in der der Einzelne nicht auffällt.

Hätten die Toten am Everest vermieden werden können?

Die meisten ja, wenn sie mit verantwortungsvollen Agenturen und gut ausgebildeten Sherpas unterwegs gewesen wären – aber sie haben das günstigste Angebot gewählt. Heutzutage muss niemand mehr wegen der Höhenkrankheit am Berg sterben. Was fehlt, sind ausreichend Sherpas, die am Berg Risikomanagement für ihre Gäste betreiben. So wie ich das mache, wenn ich einen Gast am Mont Blanc begleite. Der Gast bezahlt mich vor allem dafür, dass ich ihn wieder lebend runterbringe.

Hat jemand in Ihrer Nähe die Steigeisen falsch angelegt?

Konkret ist mir nichts aufgefallen. Aber mal ein Beispiel: Vom Basislager bis zum Lager zwei habe ich vier Stunden gebraucht. Das ist relativ schnell. Ich bin immer antizyklisch gegangen und war deswegen viel allein unterwegs. An diesem Tag bin ich um 16 Uhr gestartet, die anderen schon morgens um vier Uhr. Ich habe aber kurz vor Lager eins, also auf der Hälfte der Strecke, dann noch Leute getroffen. Die haben zwölf Stunden für eine Strecke gebraucht, für die ich nur zwei Stunden brauche. Die Diskrepanz ist riesig. Wie meinen die, jemals auf diesen Berg zu kommen? Das geht nur mit zusätzlichem Sauerstoff. In dem ganzen System ist bisher nirgendwo ein Filter eingebaut, der nur die weitergehen lässt, die dazu in der Lage sind.