Wem gehören die Millionen des Klaus-Dieter E.?

An einem grauen Nachmittag fährt Carsten E. zu dem Haus, in dem dieser Krimi begann. Er parkt seinen Sportwagen direkt davor, in einer Strasse mit Villen und Bürgerhäusern.

Die Wohnung seines Onkels liegt in der besten Gegend von Hildesheim in Niedersachsen, am alten Festungsgraben. Weiss und Klinker, halbrunde Fenster, grüne Tür. Am Briefkasten stehen die Namen des Onkels und seiner Lebensgefährtin. Die beiden sind seit zwei Jahren tot.