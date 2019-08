Weniger Morde dank Handys

Die Ökonominnen Lena Edlund und Cecilia Machado haben in einer Studie untersucht, ob die Einführung tragbarer Telefone beim deutlichen Rückgang der Mordraten in US-Grossstädten womöglich eine Rolle spielte. Dazu stellten sie die Zahl der Mobilfunkmasten und die der tödlichen Gewaltdelikte zwischen 1970 und 2009 einander gegenüber – mit eindeutigem Ergebnis: Allein in den 90er-Jahren, in denen die meisten Masten errichtet wurden, sackte in den Metropolregionen die Mordrate je 100'000 Einwohner von durchschnittlich 17,3 auf 9,5 Opfer ab. Das Minus war dort am deutlichsten, wo sich die Mobilfunkversorgung am schnellsten verbesserte. Dass ein Bezug besteht, zeigt sich auch daran, dass etwa die Zahl der Beziehungstaten unverändert blieb, während Morde im Drogen- und Gangmilieu drastisch zurückgingen. Zwar mögen dabei auch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, doch Edlund und Machado zufolge veränderte nichts das Drogengeschäft so sehr wie die Verbreitung des Handys. Vor dessen Erfindung trafen sich Dealer und Kunde an Orten, die sich schlecht überwachen liessen. Da viele Waffen trugen, konnte jeder Streit ums Geld oder die Qualität der Ware tödlich enden. Hinzu kamen Revierkämpfe zwischen Händlern und Gangs.