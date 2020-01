Wenn Zeuginnen von Privatermittlern verfolgt werden

Ein Thema schienen die Geladenen allerdings geflissentlich auszusparen: den nur einen Tag später startenden Prozess in New York gegen Harvey Weinstein – jenen Mann, der vor nicht allzu langer Zeit noch zu den einflussreichsten Figuren der Filmbranche zählte. Immerhin eine Spitze schoss Moderator Ricky Gervais am Vorabend in den Festsaal des Beverly Hilton Hotels: Es sässen eine Menge Produzenten im Raum, die alle eines gemeinsam hätten – «sie haben Angst vor Ronan Farrow», spottete der britische Comedian. Farrow war einer der Journalis­ten, die die Vorwürfe gegen Weinstein im Oktober 2017 öffentlich gemacht und mit ihrer Berichterstattung die weltweite Me-too-Bewegung ins Rollen gebracht hatten.

Der Saal mit der Nummer 99

Während am Montag auch die Staatsanwaltschaft in Los Angeles Anklage gegen Weinstein erhebt, wird es für ihn vor der Strafkammer des New York State Supreme Courts bereits ernst. Dort muss sich der 67-Jährige in den kommenden Wochen wegen Nötigung und Vergewaltigung verantworten.

Bilder: Prozess gegen Harvey Weinstein in New York