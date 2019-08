Zwei Verletzte bei Dachstockbrand in Basel

Bei einem Dachstockbrand in der Basler Innenstadt sind am frühen Freitag laut ersten Angaben der Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Brand an der Rheingasse in Kleinbasel brach aus noch unbekannten Gründen in der Nacht aus.

Dachstockbrand in der Rheingasse, Rettungskräfte im Einsatz. Bisher bekannt: Zwei leicht verletzte Personen. Es ist im Umfeld mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. — Polizei und Rettung Basel-Stadt (@jsdBS) August 16, 2019

Die Rettungskräfte seien im Einsatz, teilte die Polizei Basel Stadt im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Neben Feuerwehrleuten waren auch Polizisten und Sanitäter ausgerückt.