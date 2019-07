Zweifel am deutschen Hitzerekord wächst

Kleiner Thread zur #Rekordhitze#LingenMan sieht hier schön, wie sehr die lokalen Gegebenheiten in #Lingen den Rekord möglich gemacht haben, der Fehler durch die ventilationshemmende Umgebung ist rund 3 Grad, wie man an den umgebenden Stationen siehthttps://t.co/EMybJpvcWz — Jörg | kachelmannwetter.com (@Kachelmann) July 25, 2019

Der Meteorologe Jörg Kachelmann hat Zweifel an dem Rekordwert, der in Lingen gemessen wurde. Auf Twitter schrieb er: «Man sieht hier schön, wie die lokalen Gegebenheiten in Lingen den Rekord möglich gemacht haben, der Fehler durch die ventilationshemmende Umgebung ist rund drei Grad, wie man an den umgebenden Stationen sieht.»

An 25 Stationen mehr als 40 Grad

Mit anderen Worten: Die Erhebung sei verfälscht, weil die Luft an der Messstation quasi steht. Wie der NDR berichtet, liegt die Station mit 22 Metern über dem Meeresspiegel verhältnismässig tief, zudem noch in einer kleinen Senke, so dass nur wenig Wind aufkommt, der eine Luftzirkulation herbeiführen kann. Auf der einen Seite sei eine kleinere Strasse, auf der anderen ein Kanal.

Der DWD hat den neuen deutschen Hitzerekord von 42,6 Grad in Lingen am Freitag jedenfalls bestätigt. Der am Donnerstag gemessene Wert sei korrekt, sagte ein Sprecher. Assmann will sich zu der Station in Lingen nicht äussern, weil sie nicht in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Insgesamt gibt es in Deutschland ungefähr 2000 Messstellen des Deutschen Wetterdienstes.

Schon am Mittwoch war der bisherige deutsche Allzeitrekord von 2015 gebrochen worden. Im unterfränkischen Kitzingen wurden 40,3 Grad gemessen. Diesmal waren es in Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen 40,5 Grad. Dieser Rekord hielt aber nicht einmal einen Tag. Der Donnerstag wurde dann zum Tag der Ausnahmewerte: An 25 Messstationen stiegen die Temperaturen auf 40 Grad oder mehr, an 15 Stationen wurden Werte gemessen, die den Kitzinger Wert überschritten.