Papas unsichtbare Telefonnummer

Von Markus Tschannen (publiziert am Wed, 11 Sep 2019 03:00:46 +0000)

Hiermit möchte ich Nils Pickert auf Knien um Entschuldigung bitten. Nils, ich war jung und naiv, bitte verzeih mir!

Es geht um meinen ersten Papablog, werte Leserschaft. Mit einer Replik an den Kollegen Pickert gab ich hier vor fünf Jahren mein Debüt. Er hatte berichtet, wie er als Vater mit Kind im Wartezimmer der Orthopädie angeraunt wurde: «Wo ist denn die Mutter?». Ich sah das Problem damals nicht. Väter sind in Wartezimmern doch so selbstverständlich wie klebrige Motorikschleifen.