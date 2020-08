Was sagen andere wichtige Player? – Partner und Freunde halten weiterhin zum FC Thun Die Enttäuschung ist gross. Aber auch die Zuversicht, dass es weitergeht. Eine Kurzumfrage bei den wichtigsten Partnern und Verbündeten des Thuner Fussballclubs. Barbara Schluchter-Donski , Marco Zysset , Roger Probst

Wie sieht die Gefühlslage bei den Personen und Parteien aus, die eng mit dem FC Thun verbunden sind? Werden sie den Club auch weiterhin unterstützen, auch wenn dieser künftig in der Challenge League spielt? Eine kleine Umfrage zeigt: Der Abstieg wird allgemein äusserst bedauert und meist als «bitter» bezeichnet, doch in den Antworten aller schwingt auch viel Zuversicht mit, dass es dem Club gelingt, wieder in die Super League zurückzukehren. Und: Alle Befragten wollen ihren Beitrag dazu leisten.