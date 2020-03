Auktion nur im Internet – Per Mausklick zum Rolls Royce Die Oldtimer-Galerie Toffen führt ihre Auktion am Samstag durch – das könnte sich auf die Preise auswirken. Johannes Reichen

Serge Stotzer von der Oldtimer-Galerie Toffen rechnet am Samstag mit «kundenfreundlichen» Preisen. Foto: Raphael Moser

86 Fahrzeuge kommen am Samstagnachmittag in Toffen unter den Hammer. Alte Rolls Royce und edle Ferraris, ein Armee-Pinzgauer und eine Harley Davidson, Autos von Mercedes und Jaguar und Bentley. Mal stammen sie aus dem Jahr 2009, mal von 1948, einmal von 1935. Sie werden mal auf 10’000 und mal auf 26’000 Franken und mal auf über 100’000 Franken geschätzt. Das am höchsten geschätzte Fahrzeug im Umzug ist ein Porsche 911 Speedster. Sein Wert beträgt bis zu 180’000 Franken.