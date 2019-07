Polizei erschiesst 36-Jährigen bei Einsatz in Bern

Im Zuge eines Polizeieinsatzes ist am Mittwochabend ein Mann in Bern mit einer Dienstwaffe schwer verletzt worden. Trotz Rettungsmassnahmen verstarb die Person, wie die Kantonspolizei Bern in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Die Kantonspolizei Bern sei am Mittwochnachmittag über die Entweichung eines polizeilich bekannten Mannes aus einer psychiatrischen Institution informiert worden. Eine Patrouille habe die gesuchte Person dann in einer Liegenschaft an der Kuhnstrasse in Bern angetroffen. Dabei sei es zu einer für die Polizei bedrohlichen Situation und zum Einsatz der Dienstwaffe gekommen.