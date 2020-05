Kundgebungen zum 1. Mai – Polizei verhindert Demo-Versuche in Bern und Biel Die Polizei unterband mit hoher Präsenz eine unbewilligte 1. Mai-Demo in der Stadt Bern. Auch in Biel hatten Demonstrierende keine Chance.

Beim Rosengarten und beim Bärengraben führte die Polizei etliche Personenkontrollen durch. Foto: Raphael Moser In der Innenstadt markierte die Polizei Präsenz. Foto: Jürg Spori Die Polizei beschlagnahmt an der Kramgasse ein Transparent. Foto: Jürg Spori Demonstrierende klebten ihre Forderungen an Hauswände. Foto: Jürg Spori Eine Polizei-Patrouille an der Rathausgasse. Foto: Jürg Spori Die Polizei kontrolliert Personen am Kornhausplatz. Foto: Jürg Spori Demonstrierende tragen ein Transparent durch die Kramgasse. Foto: Jürg Spori Die Polizei beschlagnahmt dies kurze Zeit später. Foto: Jürg Spori 1 / 8

In Bern und Biel hat die Kantonspolizei am Freitag Demo-Versuche im Keim erstickt. Sie berief sich dabei auf das Versammlungsverbot gemäss geltender Corona-Verordnung.

In Bern führte die Polizei beim Rosengarten und beim Bärengraben etliche Personenkontrollen durch, wie ein Augenschein vor Ort ergab. Die zumeist jungen Leute waren offenbar einem Aufruf gefolgt, allein oder in kleinen Gruppen vom Rosengarten via Bärengraben in die Altstadt zu ziehen.

So weit kamen die wenigsten. Wer in Kleingruppen unterwegs war, ein Transparent mit sich führte oder aus anderen Gründen den Anschein erweckte, demonstrieren zu wollen, wurde von Polizisten schon beim Rosengarten oder am Aargauerstalden angesprochen.

«Wir suchen das Gespräch und führen Kontrollen durch», sagte Polizeisprecherin Ramona Mock auf Anfrage. Mehrere Personen seien weggewiesen worden. Die Polizei könne in solchen Fällen auch Personen verzeigen. In Biel seien ebenfalls verschiedene Kleingruppen angesprochen worden.

( SDA / ske )