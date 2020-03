Polizeidirektor verordnet Kulanz bei Parkbussen Der kantonale Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP) verspricht mehr Augenmass im Umgang mit Parksündern in der Umgebung von Spitälern. Jürg Steiner

Steckt in einem Zwiespalt: Polizeidirektor Philippe Müller zum Parkbussenregime in Zeiten des Coronavirus. Foto: Adrian Moser

Wegen der latenten Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus darf das Personal des Inselspitals nicht mehr mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren. Deshalb weichen viele aufs Auto aus und handelten sich angesichts des Parkplatzmangels um das Spital in den letzten Tagen Parkbussen ein. Jetzt reagiert der kantonale Polizeidirektor Philippe Müller (FDP). Auf Anfrage hält er fest, dass betroffene Insel-Angestellte sich bei der Polizei melden sollen und die Busse «im Einzelfall noch einmal angeschaut wird».

Polizei kontrolliert weiter

Grundsätzlich ist Müller der Ansicht, dass die Polizei jetzt und wohl noch verstärkt in den kommenden Wochen Wichtigeres zu tun habe, als Parkbussen zu verhängen. Gleichzeitig hält der Polizeidirektor fest, dass «wir natürlich in einem Zwiespalt stecken». Man dürfe nicht zulassen, dass plötzlich ungestraft überall parkiert werde, weil es auch um Sicherheitsfragen gehe. Zum Beispiel, wenn zugeparkte Strassen den Durchgang für Notfallfahrzeuge versperrten.

Aber in der aktuellen Ausnahmesituation, so Müller, müssten die Behörden Flexibilität zeigen und unkompliziert Parkierungsmöglichkeiten zulassen. Die Stadt Bern habe in den letzten Jahren aus verkehrspolitischen Überlegungen zahlreiche Parkfelder aufgehoben. Grundsätzlich störe es niemanden, wenn dort in der aktuellen Corona-Krise Autos abgestellt würden. Müller appelliert aber auch an den gesunden Menschenverstand von Autofahrerinnen und Autofahrern, die in der Notlage permissivere Haltung der Polizei nicht für wildes Parkieren zu missbrauchen. Die Polizei kontrolliere die Einhaltung der Regeln weiterhin.