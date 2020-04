Paketkrise bei der Post – Post verärgert Kunden – Händler suchen Alternativen Verspätete Sendungen, eingestellte Dienstleistungen: Die Corona-Krise trifft die Post hart. Der Bund genehmigte nun eine Kontingentierung für Grosskunden. Philipp Felber-Eisele

Die Post ist überfordert mit der schieren Mengen an Paketen, die während der Corona-Krise online bestellt werden. Foto: Keystone

Als der Bundesrat die verschärften Massnahmen wegen des Coronavirus präsentierte, war bei der Post noch alles in Ordnung. «Grundsätzlich ist die Post so aufgestellt, dass sie auf die verschiedenen Mengenschwankungen reagieren kann», sagte ein Sprecher am 16. März. Das beste Beispiel dafür, dass man dazu in der Lage sei, sei das Weihnachtsgeschäft. Drei Wochen sind seither vergangen, alles ist anders, und die Post ist während der Corona-Krise in eine eigene Krise geschlittert.