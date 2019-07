Professorin entlassen: Ein Novum für die ETH

Angesichts dieser klaren Worte hat die ETH im Oktober 2018 ein Kündigungsverfahren gegen Carollo eingeleitet. Daraufhin hat die ETH, wie es die Professorenverordnung vorschreibt, eine Kommission zur Prüfunge der Angemessenheit der Kündigung eingesetzt. Sie bestand aus drei ETH-internen und drei ETH-externen Professoren. Diese Entlassungskommission kam zu einem in gewisser Hinsicht widersprüchlichen Resultat. Einerseits stellt sie fest, dass der Bericht von Rüssli «kein in allen Punkten ausgewogenes Bild vermittelt.» Vielmehr entstehe an einigen Stellen der Eindruck, dass negative und belastende Aussagen über das Verhalten von Carollo gegenüber ihren Doktorierenden und Assistierenden übergewichtet wurden. In Anbetracht der Aktenlage sehe die Kommission «keine belastbare rechtliche Möglichkeit zur Entlassung» und rät von dieser ab.

Andererseits kam die Kommission zur Überzeugung, dass die gegenüber Carollo erhobenen Vorwürfe im Kern weitgehend zutreffend sind. Zudem kamen alle Kommissionsmitglieder übereinstimmend zur Überzeugung, dass es nicht zu verantworten ist, wenn Carollo künftig mit der Betreuung von Doktorierenden befasst ist. Von dieser Aufgabe sei sie «dauernd zu entbinden». Falls das nicht ginge, sei diese Entbindung zwingend zumindest für zwei Jahre vorzusehen.

«Professorin zeigte sich vollkommen uneinsichtig»

Eine Professorin, die keine Doktorierenden betreuen darf? Man muss sich fragen, wie das gehen soll. Bindend sind die Empfehlungen der Entlassungskommission ohnehin nicht. «Die Schulleitung der ETH hat nach Abwägen aller Möglichkeiten und eingehenden Diskussionen beschlossen, beim ETH-Rat trotz dieser ambivalenten Empfehlung der Professorenkommission Antrag auf Entlassung zu stellen», teil die ETH auf Anfrage mit. «Die Empfehlungen der Kommission – insbesondere jene, dass die Professorin eigentlich nie mehr Doktorierende betreuen dürfe – erachtetet die Schulleitung als unrealistische Option, da die Doktorandenbetreuung zu den Hauptaufgaben von ETH-ProfessorInnen gehört.»

Für die Schulleitung sei auch klar, dass die ETH respektloses Verhalten nicht dulden dürfe. «Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder Mensch Fehler machen darf und die Möglichkeit erhalten soll, sich zu verbessern» sagte ETH-Präsident Joël Mesot in einem im März von der ETH veröffentlichten Interview. «Das hätte ich mir persönlich auch in diesem Fall gewünscht. Doch die Professorin zeigte sich im ganzen Verfahren vollkommen uneinsichtig und ist sich auch heute noch keines Fehlverhaltens bewusst. Damit war für mich die Voraussetzung für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht gegeben.»

Folglich hat die ETH entgegen den Empfehlungen der Entlassungskommission im März 2019 beim ETH-Rat die Entlassung von Carollo beantragt. Dieser hat den Antrag nun gutgeheissen.

Bereits wackelt der Stuhl einer zweiten Professorin

Zur Ruhe dürfte die ETH damit noch nicht kommen. Bereits wackelt der Stuhl einer zweiten Professorin. Ursula Keller vom Institut für Quantenelektronik der ETH Zürich hatte wenige Tage nach dem Entlassungsantrag im Online-Magazin «Republik» schwere Vorwürfe an die Adresse der ETH Zürich und an einige Kollegen vom Departement für Physik (D-Phys) gerichtet. «Als Frau ist man am Physikdepartement dieser Hochschule in einem Haifischbecken», sagte sie dort in einem Interview.