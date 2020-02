Thunersee – Pumptrack-Tour um den See Der Verein Bikepark Thunersee geht mit einem neuen Angebot auf Reisen, das ab sofort gebucht werden kann.

Mit einem solchen mobilen Pumptrack ist der Verein Bikepark Thunersee bald unterwegs. Foto: PD

Der neue AEK Pumptrack wird per Frühling 2020 rund um den Thunersee touren. Dies teilt der Verein Bikepark Thunersee mit, der angibt, mit der AEK-Bank eine «geeignete Partnerin» gefunden zu haben. Ab sofort könnten Gemeinden, Vereine oder Schulen den modularen Pumptrack zu günstigen Konditionen für einen Monat mieten. Eingeweiht werde die neue Anlage zum ersten Mal anlässlich des Events Swatch Rocket Air am 1. und 2. Mai in der Thuner Eishalle.

Die Initianten wollen nach eigenen Angaben Kinder und Jugendliche dazu animieren, sich auf zwei Rädern zu bewegen. Ebenso soll die Anlage die Sicherheit mit dem Velo im Strassenverkehr fördern.

Eine mobile Wellen-Mulden-Bahn, ein sogenannter Pumptrack, dient laut Mitteilung dazu, durch Drück- und Ziehbewegungen auf dem Bike Tempo zu generieren. Dies fördere die Balance, die Kondition und mache Spass. «Die Anlage ist mobil und kann innert weniger Stunden auf- und wieder abgebaut werden», schreiben die Verantwortlichen. So seien in erster Linie asphaltierte Plätze, wie Schulhaus- oder Parkplätze bestens für den einmonatigen Einsatz geeignet.

Gebiet ist zunächst beschränkt

Der AEK Pumptrack soll rund um den Thunersee touren und ist buchbar auf der Website des Vereins Bikepark Thunersee (www.bikepark-thunersee.ch). In einem ersten Schritt soll das Gebiet eingeschränkt werden. So hätten ausschliesslich Organisationen, welche im Gebiet Entwicklungsraum Thun der Regionalkonferenz Oberland-Ost, Teilkreis 1 angesiedelt seien, einen Anspruch darauf.

