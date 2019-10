Punnenovs und Pesonen sorgen für die kleine Differenz

1:0 gewinnen die SCL Tigers letztlich in Freiburg. Wobei Harri Pesonen – einmal mehr – neben Punnenovs zum Matchwinner avanciert. Bei 7 Toren steht der Finne nun bereits, Gefahr geht bei den abschlussschwachen Langnauern in erster, zweiter und dritter Linie von ihm aus. «Dabei machte er nicht einmal sein bestes Spiel», meinte Heinz Ehlers lakonisch. «Aber er trifft, und darum ist es hier.» Der erste Sieg nach vier Niederlagen in der Meisterschaft de suite, er schien auch den zuletzt aufgebrachten Trainer zu besänftigen. «Das war kein Topspiel, aber harte Arbeit», hielt der Däne fest. «Dieser Sieg freut mich für die Mannschaft.»

Keine Langeweile in Freiburg

Es läuft etwas in Freiburg. Da ist einmal das Stadion, an dem die Bauarbeiter weiterhin fleissig werken. Und da ist Gottéron, das sich Anfang Woche zu einem äusserst unüblichen Schritt entschied: Der Club verpflichtete Sean Simpson, unter anderem Meistertrainer mit Zug, und natürlich jener Coach, der die Schweizer Nationalmannschaft 2013 zu WM-Silber führte.

In Freiburg aber hat der seit zwei Jahren arbeitslose Kanadier nicht das Sagen, er ist «nur» Berater von Sportchef und Neo-Headcoach Christian Dubé und dessen Assistent Pavel Rosa. Er habe im Grunde nicht vorgehabt, Trainer bis zum Saisonende zu bleiben, räumte Dubé gegenüber den «Freiburger Nachrichten» ein. Mit den drei Siegen in den ersten vier Partien unter seiner Leitung habe jedoch ein Umdenken eingesetzt.

In Langnau hingegen hat nur einer das Sagen: Heinz Ehlers. Und der Trainer geizte zuletzt nicht mit Kritik, griff sogar für seine Verhältnisse zu scharfen Tönen. Diese aber schienen bei den Spielern Gehör zu finden. Die SCL Tigers jedenfalls agierten solider und vor allem disziplinierter als zuletzt. Aber sie mussten sich abermals den Vorwurf gefallen lassen, vor des Gegners Tor viel zu harmlos zu sein.

Beispiel gefällig? Nach fünf Minuten konnte Julian Schmutz in Unterzahl (!) zweimal alleine auf Reto Berra ziehen – doch einmal verzog er, das andere Mal traf er präzise in den Fanghandschuh des Gottéron-Keepers. Die Langnauer waren zwar im ersten Drittel nicht die bessere Mannschaft, aber sie hatten die besseren Chancen. Das änderte sich nach der ersten Pause zumindest teilweise, weil die Emmentaler noch zulegten. Und weil sie sich schliesslich einmal mehr auf ihren Topskorer verlassen konnten.

Nicht alles sei in den letzten Wochen falsch gemacht worden, hielt Pascal Berger fest. «Aber die Gegner haben unsere Fehler eiskalt ausgenutzt. Der Sieg gegen Gottéron ist vielleicht glücklich zustande gekommen, aber wir haben etwas dafür getan», sagte der Captain. Nun haben die SCL Tigers bis am Montag Pause, dann gastiert Biel in der Ilfishalle. Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen, noch gibt es auch in Langnau einige Baustellen. «Aber», meinte Berger, «dieser Sieg gibt uns wieder etwas Selbstvertrauen.»