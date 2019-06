Rechtsberatung inklusive: Ihre Berner Notare

Ist die Erbsituation unklar, besteht Anlass zum Verdacht, dass der Nachlass nicht ordnungsgemäss verteilt wird, oder wird es von einem voraussichtlichen Erben verlangt, muss der Siegelungsbeauftragte einschreiten. Er kann Nachlassgegenstände in amtliche Verwahrung nehmen oder sie in einem geeigneten Raum oder Behältnis einschliessen und diesen bzw. dieses oder die ganze Wohnung versiegeln, was einer behördlich angeordneten Verfügungssperre gleichkommt. Wer ein Siegel zerstört oder einen versiegelten Raum betritt, begeht deshalb Siegelbruch und kann strafrechtlich belangt werden. Auch kann der Siegelungsbeauftragte Konti der verstorbenen Person sperren lassen. Solche Sicherungsmassnahmen werden im Siegelungsprotokoll festgehalten und gelten, bis sie vom Siegelungsbeauftragten wieder aufgehoben werden. In den meisten Fällen kann von solchen Massnahmen abgesehen werden.

Der Siegelungsbeauftragte leitet anlässlich der Siegelung vorgefundene oder übergebene Testamente und Erbverträge an die zuständige Eröffnungsbehörde weiter und stellt das Siegelungsprotokoll dem Regierungsstatthalter zu, der entscheidet, ob zusätzlich die Aufnahme eines Inventars durch einen Notar nötig ist.

Der Siegelungsbeauftragte vermerkt im Protokoll, wenn die Erben für den Fall einer Inventaranordnung einen bestimmten Notar beauftragen möchten. Die Erben können damit ihren Inventarnotar grundsätzlich selber bestimmen.

Die Autorin hat diesen Text in Zusammenarbeit mit dem Verband bernischer Notare erstellt. Die Berner Notare garantieren unabhängige Rechtsberatung und massgeschneiderte Lösungen im juristischen Lebensalltag.