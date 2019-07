SBB suchen Personal – und zahlen 2500 Franken für Tipps

Die SBB halten dagegen. Das Know-how sei nach wie vor vorhanden, sodass neue Mitarbeitende rasch eingearbeitet werden können.

Fest steht: Die SBB brauchen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen Zentren. Doch es gibt Hindernisse. Wer sich heute auf einen Job bewirbt, der künftig in Olten angesiedelt sein wird, müsste zuerst nach Bern pendeln. Dort wird momentan ein Teil des Regionalverkehrs betreut. Der Grund dafür laut den SBB: Es gehe darum, Wissen aufzubauen, damit diese Tätigkeiten später in Olten ausgeführt werden können.

Die Gewerkschaft sieht es anders: Es habe wegen der Fluktuation schlicht zu wenig Personal in Olten, um die Aufgaben dort zu bewältigen. Die SBB bestreiten dies.

Weniger Lohn wegen Zwangsverschiebung

Der Wechsel von Bern und Zürich in die Provinz hat auch finanzielle Konsequenzen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie erhalten in Bern und Zürich einen Regionenzuschlag von mehreren Tausend Franken. Dieser fällt in Olten weg. Der Zuschlag wird nach einem Wechsel noch für zwei Jahre ausbezahlt, danach wird er gestrichen.

Die SBB versuchen, beim Umzug Rücksicht auf die Beschäftigten nehmen. Es werde angeschaut, wie die Schichten der Arbeitszeit gelegt werden, damit eine Anreise wenn immer möglich auch mit dem öffentlichen Verkehr erfolgen könne, sagt ein SBB-Sprecher.

In jedem Fall wird dies aber nicht möglich sein. Angestellte, die etwa westlich von Bern wohnen und heute in der Bundesstadt arbeiten, dürften sich zweimal überlegen, ob sie den Arbeitsweg nach Olten in Kauf nehmen wollen.

Damit in Zukunft wieder mehr Fachkräfte für die Aufrechterhaltung des Bahnbetriebs vorhanden sind, überarbeitet die Branche momentan die Ausbildung zur Fachfrau öV, zum Fachmann öV. Dabei soll ein stärkerer Fokus auf die Dispositionsberufe gelegt werden. Bis es so weit ist, werden die Angestellten aber noch selber auf die Suche nach neuen Kolleginnen und Kollegen gehen müssen.