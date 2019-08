20'000 Edelweisshemden fürs Eidgenössische

Stoffrollen türmen sich im Atelier Jenni in Meiringen, die Nähmaschinen rattern. Alfred Jenni und seine Mitarbeitenden wuseln zwischen den Tischen hin und her, bunte und gemusterte Stoffe werden abgerollt und zugeschnitten. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, findet doch in anderthalb Wochen das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug statt.