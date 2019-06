AFA modernisiert Busse und Einstieg

Im AFA-Bus (Automobilverkehr Frutigen-Adelboden), der die Aktionäre zur Generalversammlung in Adelboden chauffierte, konnten die Fahrgäste erstmals das neue dynamische Fahrgastinformationssystem als Test im Einsatz sehen. Jede Haltestelle wurde angezeigt und sogar die Anzahl Minuten bis zum Halt angegeben. Aber das ist noch nicht alles. Per Signal wird eine eventuelle Verspätung ans Betriebsleitsystem mit Anschluss an die Datendrehscheibe des Kantons Bern übermittelt. Auf dem Handy können Reisende die Anschlusszüge abrufen und die Ankunftszeit ermitteln. Das System wird heuer eingeführt.