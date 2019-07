Alte Jazzer wissen immer noch, wie es geht

Erfolgreiche 31. Jazztage an der Lenk

Mit einem Paukenschlag wurden die 31. Jazztage an der Lenk eröffnet: Die Revue Jazzlounge 1920 mit Stepptanz und Burlesque verblüffte die Zuschauer auf dem Kronenplatz und sorgte für die erste Standing Ovation. Die Steppin Stompers aus Liestal, Tinto Brass aus Sizilien und die deutsche Boogie Connection rundeten das erste Konzert­wochenende ab.

Die neue Woche startete mit der süddeutschen Band South West Oldtime All Stars. Nach dem traditionellen Konzert der Festival Teachers All Stars um Mike Goetz und einem mitreissenden Konzert der New Orleans Experience standen am Donnerstagabend Blues und Soul auf dem Programm.

Der US-Amerikaner Big Daddy Wilson begeisterte. Leisere Töne schlug am Freitag Sängerin Sandy Patton an. Mit einem Streichquartett, Kontrabass und akustischer Gitarre erinnerte das Jazzzelt an die Hamburger Elbphilharmonie. Mit den Interlakner Steamboat Rats, der wie gewohnt begeisternden Barrelhouse Jazzband aus Frankfurt und den Luzerner Old Time Jungle Cats ging das Festival am Sonntag zu Ende. Die 32. Jazztage 2020 finden vom 10. bis 19. Juli statt. (ab/ef)