Ansturm auf das Freibad

Die Veranstalter empfehlen aber die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Konzertgelände ist zu Fuss in wenigen Minuten vom Bahnhof Frutigen aus erreichbar. Die BLS setzt eigens einen Extrazug ein. Dieser verkehrt wie folgt: Hinfahrt: Bern ab 17.30 Uhr, Münsingen ab 17.39 Uhr, Thun ab 17.49 Uhr, Spiez ab 17.59 Uhr, Frutigen an 18.19 Uhr. Rückfahrt: Frutigen ab 22.57 Uhr, Spiez an 23.09 Uhr, Thun an 23.19 Uhr, Münsingen an 23.29 Uhr, Bern an 23.50 Uhr. (pd/nik)

Ticket Verlosung

Wir verschenken für den ersten Abend des Kander-Kultur-Festivals am Freitag, 13. September, in Frutigen 52 Tickets an Abonnentinnen und Abonnenten. Interessierte schreiben bis heute um 24 Uhr eine E-Mail an folgende Adresse (bitte vollständigen Namen und Postadresse angeben):

verlosungen@bom.ch