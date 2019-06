Auto stürzt am Brünig in die Tiefe

Gegen 17.10 Uhr am Mittwoch ist am Brünig ein Auto, das in Richtung Brienzwiler fuhr, kurz nach der Passhöhe links von der Strasse abgekommen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, stürzte das Fahrzeug mehrere Meter einen Abhang hinunter.

Der Lenker konnte das Auto selbständig verlassen. Er wurde leicht verletzt mit einer Ambulanz ins Spital gefahren. Angehörige der Feuerwehr Brienz sorgten vor Ort zunächst für die Sicherung des Unfallfahrzeugs, anschliessend musste für dessen Bergung ein Abschleppdienst mit einem Kran beigezogen werden.