«Bärndütsch im Nieseschatte»

Das Gedränge erinnerte an alte Zeiten, als das Providurium der alten Bibliothek bei solchen Einladungen aus allen Nähten platzte. Nur dass sich heute das Podium durch das Öffnen der Schiebetür erweitern lässt. «Alte Zeiten» waren auch das Thema der Vernissage von Hansruedi Indermühles Schrift «Bärndütsch am Nieseschatte», ergänzt durch das Büchlein «Redewendige im Nieseschatte». Der ehemalige «Dorfschulmeister», wie er sich selbst nannte, und pensionierte Informationschef des AC-Labors Spiez verhehlte seine Herkunft als Bauernsohn aus Wimmis keineswegs. Vielmehr habe diese sein Interesse an der Muttersprache aktiviert. Das sich geradezu zur bleibenden Passion entwickelt habe. So verwundert sein nächstes Projekt nicht, mit welchem er die verschiedenen Dialekte der Bäuerten Einigen, Faulensee und Hondrich festhalten will.