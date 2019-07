24-jährige Sprayerin festgenommen

Eine Frau wurde in der Nacht auf Freitag dabei beobachtet, wie sie Farbe auf Fassaden in der Berner Innenstadt sprühte. Polizisten, die kurz vor 4.30 Uhr alarmiert wurden, hielten eine Frau bei der Kirchenfeldbrücke an, auf die die Beschreibung passte.

Die 24-jährige mutmassliche Täterin sei vorläufig festgenommen und nach den Abklärungen wieder entlassen worden, teilt die Kantonspolizei mit. Zwischen der Speichergasse und dem Kornhausplatz stellten die Ermittler mehrere Dutzend Tags und Farbsprayereien fest. Die Höhe des Sachschadens dürfte ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Franken betragen. (cd)