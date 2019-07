66-jähriger Aareschwimmer tot geborgen

In Muri wurde am Mittwochabend ein lebloser Mann aus der Aare geborgen. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Donnerstagvormittag mit.

Die Meldung, wonach in der Aare im Bereich der Auguetbrücke ein menschlicher Körper treibe, erreichte die Polizei kurz vor sieben Uhr abends. Passanten und Einsatzkräfte versuchten den 66-jährigen Mann zu reanimieren. Trotzdem konnte der aufgebotene Arzt vor Ort nur noch dessen Tod feststellen.