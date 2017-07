Alles neu macht der Herbst

So viel steht fest: Wenn am 24. September in Köniz gewählt wird, dann ist die Exekutive eine rundum andere als heute. Mindestens vier neue Gesichter wird es im fünfköpfigen Gemeinderat geben. Denn: Die Bisherigen Urs Wilk (FDP), Rita Haudenschild (Grüne), Katrin Sedlmayr (SP) und Gemeindepräsident Ueli Studer (SVP) dürfen wegen Amtszeitbeschränkung nicht mehr antreten.

Noch offen ist jedoch, welche Gesichter es sein werden. Am Montag ist die Anmeldefrist für die Wahlen abgelaufen. Total 39 Männer und Frauen kandidieren heuer für den Gemeinderat. Die aussichtsreichsten Kandidaten darunter sind dabei jene, die gleichzeitig auch für das Gemeindepräsidium antreten. Es sind dies Annemarie Berlinger (SP), Christian Burren (SVP), Hans-Peter Kohler (FDP), Hansueli Pestalozzi (Grüne), Thomas Frey (BDP) sowie Thomas Brönnimann (GLP).

SP greift zweiten Sitz an

Dass die Gemeinderatsitze allein unter den Anwärtern fürs Gemeindepräsidium ausgemacht werden, muss aber nicht unbedingt sein. Geht es etwa nach der SP, soll es anders kommen. Denn mit einem Sitz, der ihr praktisch auf sicher ist, gibt sich die Partei nicht zufrieden. «Unser Ziel ist es, im Gemeinderat den zweiten Sitz zurückzuerobern», sagt SP-Co-Präsident Markus Willi. Diesen hatten die Sozialdemokraten bei den Wahlen vor vier Jahren an die Mitte verloren. Den Sitz von Thomas Brönnimann will die SP nun wieder angreifen. Er sei «rein arithmetisch wohl der erreichbarste», schätzt Willi.

Hohe Ambitionen hat die SP auch im Kampf ums Gemeindepräsidium. Dieses soll im Herbst wieder zurückgewonnen werden, nachdem man es bei den letzten Wahlen 2013 nach 20 Jahren an die SVP abgeben musste. Ins Rennen schickt die Partei dafür ihre Spitzenkandidatin Annemarie Berlinger. Sie wäre die erste Frau an der Spitze von Köniz. Auch auf der Parlamentsebene hat die SP Grosses vor. So sollen zu den aktuell 10 Sitzen 2 dazukommen.

SVP will Präsidium behalten

Das primäre Ziel der SVP ist es, den bishe­rigen Gemeinderatssitz behalten zu können. Ins Trockene zu bringen hat den Sitz Christian Burren. Der Landwirt soll für die SVP ­zudem das Gemeindepräsidium behaupten – eine Aufgabe, die ­allerdings nicht mehr so einfach ge­lingen dürfte wie noch vor vier Jahren, als Ueli Studer die Wahl deutlich für sich entscheiden konnte. Dessen ist sich auch Co-Wahlkampfleiterin Kathrin Gilgen bewusst: «Ueli Studer war lange unser Zugpferd.» Er habe der Partei mit seiner Bekanntheit immer viele Stimmen beschert.

Im Parlament hofft die SVP auf einen zusätzlichen Sitz, womit sie auf deren 10 und damit der lang ersehnten bürgerlichen Wende näher käme.

FDP hofft auf Wende

Letzteres wünscht sich auch die FDP. Die Partei, die auch bei den diesjährigen Wahlen wieder eine Listenverbindung mit der SVP eingeht, träumt auf Parlamentsebene gar von 7 Sitzen (+2). Damit wäre das heutige Verhältnis im Parlament von 21 zu 19 ­zugunsten von Rot-Grün-Mitte ­umgekehrt und eine bürgerliche Mehrheit Tatsache – vorausgesetzt, SVP und BDP müssten keine Sitze abgeben. «Im Moment ist aber vieles noch Kaffeesatzlesen», hält FDP-Präsidentin Erica Kobel den Ball flach. Bereits mit einem Sitz mehr wäre die Partei zufrieden, wie sie sagt. Kobels Demut kommt nicht von ungefähr: Seit Jahren nimmt die Stärke der Freisinnigen im Parlament ab. Bei den Wahlen 2009 sowie 2013 gingen je 2 Sitze verloren.

Auf Exekutivebene hat sich die FDP zum Ziel gesetzt, dass ihr Spitzenkandidat Hans-Peter Kohler den frei werdenden bisherigen FDP-Sitz behaupten kann. Kohler soll ausserdem auch im Kampf um das Gemeindepräsidium ein Wörtchen mitreden.

Grüne geben sich realistisch

Ähnlich ist die Ausgangslage bei den Grünen. Auch dort heisst es, das grosse Ziel sei es, den bisherigen Gemeinderatssitz zu behalten. Co-Präsident Markus Plüss zeigt sich zwar zuversichtlich, dass dies gelingen wird. «Das Ganze ist aber noch überhaupt nicht gelaufen», sagt er. Die grösste Gefahr sieht er nicht etwa darin, dass die BDP den Grünen den Sitz wegschnappen könnte. Für wahrscheinlicher hält er, dass die SP, mit der man erneut eine Listenverbindung eingeht, einen zweiten Sitz holen und damit die Grünen aus der Regierung drängen könnte. «Diese Variante wäre uns aber immer noch lieber, als wenn der Sitz an die Bürgerlichen ginge.»

Bei der Frage um das Präsidium geben sich die Grünen realistisch. Mit Hansueli Pestalozzi stellen sie zwar ebenfalls einen Kandidaten. «Allzu grosse Chancen rechnen wir uns aber nicht aus»,so Plüss. Auf Parlamentsebene möchte die Partei einen Sitz zu­legen.

Kann GLP Erfolg wiederholen?

Interessant dürfte auch diesen Herbst wieder sein, wie die GLP abschneidet. Bei den letzten Wahlen ging der Plan der Grünliberalen von A bis Z auf. Zusammen mit der CVP und der EVP bildeten sie damals eine Mitteliste und liessen damit die BDP hinter sich. Kein Wunder, dass man heuer nach der gleichen Strategie vorgeht und dank der Listenverbindung den Mittesitz im Gemeinderat behaupten will. Dass dieser wackelt, ist man sich bei der Partei jedoch bewusst.

«Uns ist klar, dass wir unseren Sitz im Gegensatz zu den grossen Parteien nicht auf sicher ­haben», sagt GLP-Co-Präsident Casimir von Arx. Im Parlament will die GLP den Aufwärtstrend der vergangenen Wahlen bestätigen und neu auf 4 Sitze (+1) kommen. Zudem hofft die GLP auf den grossen Coup: die Wahl ihres Kandidaten Thomas Brönnimann zum neuen Gemeindepräsidenten.

Alleingang der BDP

Schwer einschätzbar dürfte auch diesmal wieder die BDP sein. Sie strebt erneut einen Gemeinderatssitz an. Einfach wird das Unterfangen jedoch nicht, da die Partei wie schon 2013 auf Listenverbindungen verzichtet. «Wir wollen weiterhin eigenständig sein», begründet Vizepräsident Thomas Schneiter den Alleingang. Gerade in Zeiten, in denen es mit der BDP auf nationaler und kantonaler Ebene relativ steil bergab geht, scheint diese Strategie ambitiös. Schneiter lässt das jedoch nicht gelten.

«In Köniz konnten wir unseren Wähleranteil entgegen den nationalen Tendenzen be­halten.» Er liebäugelt sogar mit einem zusätzlichen Sitz im Par­lament. Und: Mit Thomas Frey kandidiert die Partei erneut auch fürs Gemeindepräsidium.

Wie sich der künftige Könizer Gemeinderat letztlich zusammenstellt, wird Ende September klar sein. Vermutlich noch nicht gewählt ist dann der neue Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin. Die Würfel dazu werden spätestens beim zweiten Wahlgang am 22. Oktober fallen.

Die Kandidaten

Gemeindepräsidium:

SP: Annemarie Berlinger-Staub

GLP: Thomas Brönnimann

SVP: Christian Burren

BDP: Thomas Frey

FDP: Hans-Peter Kohler

Grüne: Hansueli Pestalozzi



Gemeinderat:

EVP: Bernhard Zaugg, Katja Niederhauser-Streiff, Barbara Weiss-Zurschmiede, Matthias Müller, Markus Bremgartner

SP: Annemarie Berlinger-Staub, Markus Willi-Bühler, Christian Roth, Tanja Bauer, Cathrine Liechti (JUSO)

SVP: Christian Burren, Kathrin Gilgen, Liliane Huguenin, Stefan Lehmann, Heinz Nacht

BDP: Thomas Frey, Beat Biedermann, Hans Ulrich Kropf, Andreas Lanz

Grüne: Hansueli Pestalozzi, Iris Widmer, Christina Aebischer, Jan Remund, Elena Ackermann

GLP: Thomas Brönnimann (bisher),Casimir von Arx, Barbara Thür, Thomas Marti, Roland Akeret

FDP: Dominic Amacher, Heidi Eberhard, Beat Haari, Erica Kobel-Itten, Hans-Peter Kohler

CVP: Patrick Deluc, Patrick Egger, Karel Hojac, Martin Gutmann, Valentin Lagger



Parlament:

EVP: Bernhard Zaugg (bisher), Katja Niederhauser-Streiff (bisher), Rahel Benker, Markus Bremgartner, Matthias Müller, Sven von Gunten, Barbara Weiss-Zurschmiede, Lina von Siebenthal, Susanna Suter-Tschäppeler, Ulrich Peter Suter-Tschäppeler, Ursula Stoll, Daniel Schüpbach, Marcel Röthlisberger, Karl Ninck, Gisela Mai, Urs Löffel, Patrik Locher, Marie-Claire Lauster, Monika Kohli, Rahel Kleiber-Sneep, Samuel Hilty, Susanne Gutbrod, Daniel Gutbrod, Nicole Grosch-Grosjean, Markus Gerber, Marie-Therese Fröhlich-Wyder, Matthias Egg, Thomas Eggenberg, Nathalie Eggenberg, Andreas Dölitzsch, Raphael Dolder, Markus Bont, Denise Bähler, Roger Allenbach

SP: Vanda Descombes-Della Schiava (bisher), Astrid Nusch (bisher), Arlette Stauffer (bisher), Markus Willi-Bühler (bisher), Christian Roth (bisher), Bruno Schmucki (bisher), Ruedi Lüthi (bisher), Werner Thut (bisher), Käthi von Wartburg, Tanja Bauer, Markus D'Angelo, Urs Mumenthaler, Franziska Adam von Däniken, Lydia Feller, Theo Rickenbacher, Volker Schwerdtel, Ulrich Zingg, Claudia Cepeda Fria, Hans von Felten, Stephan Schüepp, Andres Bühler, Sara Plutino, Isabelle Steiner, Pascal Coullery, Daniel Bolliger, Beat Bürki, Roland Amstutz, Elias Schmid, Léonie Brunnschweiler, Julie Brunnschweiler, Ariane Stefani, Colette Siegenthaler, Leo Grunder

JUSO:Cathrine Liechti (bisher), Sarah Riveros, Mayra Faccio, Ursula Möll, Laurent Christ, Chiara Keller, Michel Utz

SVP: Kathrin Gilgen (bisher), Adrian Burkhalter (bisher), Fritz Hänni-König (bisher), Bernhard Lauper (bisher), Mike Lauper (bisher), Heinz Nacht (bisher), Reto Zbinden (bisher), Beatrice Bösiger, Adrian Burren, David Burren, Peter Burren, Christian Burren, Liliane Huguenin, Florian Moser, Hans Pauli, Joel Steiner, Walter Stucki, Fabio Svaizer, Marc Wüthrich

BDP: Beat Biedermann (bisher), Thomas E. Frey (bisher), Bruno Ineichen (bisher), Hans Ulrich Kropf (bisher), Andreas Lanz (bisher), Maya Croll-Pauli, Christoph Bigler, Jürg Mosimann, Thomas Schneiter, Reto Schwyter, Timo Steinlin, Willy Stotzer

Grüne: Iris Widmer (bisher), Mathias Rickli (bisher), Christina Aebischer (bisher), Dominique Bühler, Fritz Brönnimann, Claudia Scheidegger, Isabelle Feller, Michael Müller, Henriette Brun, Dillier Monika, Nicolas Dussex, Lena Einsele, Diego Hättenschwiler, Claudia Huber, Markus Kaufmann, Irène Minder-Jeanneret, Pierre Pestalozzi, Markus Plüss, Monika Röthlisberger, Margareta Rudaz, Andreas Schürch, Jana Umlauf Sulc, Barbara Vogt, Marc Zimmermann, Claudia Zumbrunn

Junge Grüne: Elena Ackermann (bisher), David Müller, Dominique Feller, Salim Staubli, Laura Würslin, Julian Ryf, Sophie Miescher, Lia Zehnder, Selma Maurer, Lea Zoss, Simon Stocker, Selma Balsiger, Dominic Brönnimann, Jasmin Fischli, Felix Neidhart, Magda Lena Zehnder, Vita Riese, Anna Schilliger, Mira Schä r, Merlin Brenzikofer, Amira Fischer, Lucy Neidhart, Leo Balsiger, Lea Remund

GLP: Casimir von Arx (bisher), Barbara Thür (bisher), Thomas Marti (bisher), Roland Akeret, Lucas Brönnimann, Elsbeth Wyss Leuthold, Peter Gisler, Thomas Bollinger, Ralph Bühlmann, Fernanda Gurzeler, Kuse Schenk, Désirée Stocker, Andreas Hauser, Christian Heierli, Stefan Leuenberger, Sandra Röthlisberger, Christian Straumann, Jan Schilliger, Marc Riese, Christoph Rothen, Suzanne Salvisberg, Marco Caluori, Nicole Ruffieux, Cyrill Rieder, Gian Schelling, Roger Gilomen, Beatrice Heimann, Felix Seiler, Monika Gsell Albert, Titus Zimmermann, Julie Paulus, Bettina Boss, Katja Furrer, Daniel Humbert-Droz, Thomas Brönnimann

FDP: Heidi Eberhard (bisher), Beat Haari (bisher), Erica Kobel-Itten (bisher), Ronald Sonderegger (bisher), Dominic Amacher, Sylvain Astier, Heinz Engi, Daniel Feurer, Anna Rosa Häsler, Remo Jenni, Mark Adrian Kobel, Selin Lopez, Tobias Lutz, Katharina Mauerhofer-Witschi, Raffael Ramel, Matthias Robellaz, Tatijana Rothenbühler, Jürg Schär, Stephan Schild, Andreas Wirth

Jungfreisinnige: Anasi Köchli, Roman Bürki, Leander Mühlberger, Christian Dünner, Ege Akyol, Annika Hösle, Celina Siegenthaler, Janick Spycher, Ana Pesic, Rachel Bloesch, Sandra Stebler

CVP: Toni Eder (bisher), Patrick Deluc, Patrick Egger, Martin Gutmann, Karel Hojac, Yvette Lagger, Daniel Höchli

Parteilos: Katja Kestenholz

(Berner Zeitung)