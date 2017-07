Bayard zügelt Büros

Das Modehaus Bay­ard ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Heute umfasst die Mode Bayard Group schweizweit 76 Kleider­geschäfte und 450 Angestellte.

Vor diesem Hintergrund liess die Baupublikation im «Anzeiger» am Mittwoch aufhorchen: Im ehemaligen Sportgeschäft Vaucher an der Marktgasse 27, wo Bayard seit Herbst 2015 Männer­mode verkauft, sollen der 3., 4. und 5. Stock vom Laden zu Büros umgenutzt werden.

Doch laut Patron Fredy Bayard ist schon bisher nur eins der drei Stockwerke als Laden genutzt worden, und es ist von Anfang an vorgesehen gewesen, darin Büros einzurichten. Da man nun für den langfristigen Mietvertrag am Geschäftssitz in der Neuengass-Passage einen Untermieter gefunden habe, könne der Sitz an die Marktgasse verlegt werden. (hae)