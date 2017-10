Brand im sechsten Stock – Nachbarn evakuiert

Am Sonntag kurz nach Mitternacht meldeten Anwohner, dass aus einem Hochhaus an der Funkstrasse in Wabern Rauch ausdringe. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Köniz sowie der Berufsfeuerwehr Bern machten den Brandherd in einer Wohnung im sechsten Stock aus, wie eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern bestätigt.

In der betroffenen Wohnung habe sich zu dem Zeitpunkt niemand befunden, vorsichtshalber seien aber die Bewohner des sechsten Stockwerks evakuiert worden. Nach rund zwei Stunden konnten sie in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand, lediglich eine Frau wurde vor Ort von einem Ambulanzteam kontrolliert.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Wie es zu dem Brand kommen konnte, klären Spezialisten noch ab, ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens. (mb)