Bundesrat stösst Stadt Bern erneut vor den Kopf

«Das Bundesamt für Kultur hat der Stadt Bern mitgeteilt, dass der Bundesrat beschlossen habe, die Finanzhilfe an die Stadt Bern für das Jahr 2018 um 300'000 Franken zu kürzen und ab 2019 ganz zu streichen», wird der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) am Freitag in einem Artikel der Tageszeitung «Der Bund» zitiert.

Von Graffenried weilte am Freitag im Ausland und war auf Anfrage nicht erreichbar. Er liess aber durch den städtischen Informationsdienst seine Angaben im Zeitungsartikel bestätigen.

Die Million des Bundes fliesst derzeit zu zwei Dritteln an grössere Stadtberner Institutionen wie das Stadttheater oder das Historische Museum. Der Rest geht an kleinere Kulturprojekte wie beispielsweise das Theaterfestival Auawirleben oder das Mad Scientist Festival.

Dritte Hiobsbotschaft

Nach dem Rückzug des Bundes aus der Finanzierung des Politforums Käfigturm und der erst vor wenigen Tagen angekündigten Kürzung von Bundesgeldern für das alpine Museum ist dies die dritte schlechte Nachricht für Bern innert kurzer Zeit.

Der Berner Stadtpräsident zeigte sich über die neuste Entwicklung «höchst irritiert». Für den Stadtberner Gemeinderat «entspricht dieses Vorgehen nicht dem respektvollen gegenseitigen Umgang, den er sich mit dem Bund wünscht», führte von Graffenried aus.

Laut von Graffenried handelt es sich bei der Kürzung der Bundesmillion um eine «Streichung im Rahmen von Sparmassnahmen». Das Bundesamt wollte sich auf Anfrage nicht äussern und verwies auf den noch laufenden Budgetprozess auf Bundesebene, der noch nicht abgeschlossen sei.

Erkaltete Liebe zur Bundesstadt?

Bundesrat und Parlament werden im Herbst das Budget 2018 debattieren. In der Stadt Bern hofft man nun, dass Bundesbern mit der Bundesstadt doch noch ein Einsehen hat. Die jüngsten Entscheide lassen in Bern nämlich Befürchtungen wach werden, dass sich der Bund aus seinem kulturellen und repräsentativen Engagement in der Bundesstadt zurückziehen will.«Das wäre eine sehr bedauerliche und gefährliche Entwicklung», betonte von Graffenried.

Gemeinderatskollege Michael Aebersold (SP) äusserte sich im Kurznachrichtendienst Twitter ebenfalls besorgt: «Bundesrat sagt Adieu! Wo bleibt die Solidarität mit Bundesstadt und Kultur».

Bereits 2009 hatte der Bund die Hauptstadt vor den Kopf gestossen, als Bern im Entwurf zum Raumkonzept Schweiz nicht in der gleichen Liga wie die Metropolitanregionen Bern, Basel und Lausanne/Genf aufgeführt wurde.

Zustupf gab auch schon zu reden

Die Stadt Bern bekommt seit den 1970-er Jahren einen Zustupf für besondere kulturelle Leistungen als Bundesstadt. Im aktuellen Kulturförderungsgesetzes des Bundes ist der Beitrag stipuliert, allerdings als Kann-Formulierung.

Der Zustupf gab in der jüngeren Vergangenheit auf Bundesebene zu reden. 2014 zeigte sich der Bund in der Kulturbotschaft nicht zufrieden mit der Verteilung der Mittel. Das Geld solle vermehrt in Projekte mit grosser Strahlkraft fliessen, statt in Kleinvorhaben, wie etwa ein Konzert mit klassischer indischer Musik.

Nach entsprechenden Anpassungen durch die Stadt wurde die Leistungsvereinbarung für die Jahre 2016 bis 2020 abgeschlossen. Der Bund würde also mit den anvisierten Kürzungen von einem laufenden Vertrag zurückkrebsen. (sda)