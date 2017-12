Die Kulturoase im Monbijou

Das Musigbistrot ist ein Kraft- und Begegnungsort für die Kultur wie das Haus der Religionen für den Glauben. Joanne van Spyk vom Trägerverein legt Wert auf grosse Breite: «Pro Saison versuchen wir je eine Gruppe aus Asien, aus dem arabischen Raum und aus Subsahara-Afrika zu programmieren und deren Konzert mit passenden Filmen zu ergänzen. Auch das Spoken-Word-Programm «Rauschdichten» von Renato Kaiser trägt derzeit viel zum kulturellen Leben bei.»

Das tönt vielversprechend, umso mehr, als das Ganze mit hier ansässigen Kunstschaffenden realisiert und damit der ökologische Fussabdruck optimiert wird. Die lokale Szene wird bevorzugt. Das war schon vor 25 Jahren so.

«Troubadour Beiz Plus»

Im November 1992 läuft in der Berner Kulturszene viel: Die Swiss Jazz School (SJS) feiert ihr 25-jähriges Bestehen, das zum 20. Todestag von Mani Matter produzierte Album «Matter-Rock» belegt seit Wochen Spitzenplätze in den Charts, und in der renovierten Liegenschaft des ehemaligen Restaurants Monbijou wird das Musigbistrot eröffnet.

Träger ist die Genossenschaft «Troubadour Beiz Plus», gegründet von Troubadour Bernhard Stirnemann, Migros-Kultur-Mann Thomas Bornhauser sowie dem Architekten und Pianisten Franz Biffiger. Biffiger präsidiert die Genossenschaft bis zu ihrer Liquidation 2011. Auf die Frage nach der damaligen Motivation antwortet er: «Die Idee basierte auf frustrierenden Erfahrungen mit Auftritten in Lokalen, wo die Kellner die Lautstärke bestimmen, der Betrieb lärmt und alles dem Umsatz dient. Wir wollten beweisen, dass es auch anders geht.»

Headliner des Eröffnungskonzerts im Troubadours Musigbistrot, so der ursprüngliche Name, ist US-Sängerin Sandy Patton. Als Kandidatin für einen Lehrauftrag an der SJS wohnt sie provisorisch in einem Zimmer über der Beiz. Strahlend erinnert sie sich: «Noch immer, wenn ich für einen Auftritt ins Bistrot komme, ist es eine Art Heimkehr.» Sie wird begleitet von den Amerikanern Vernel Fournier (Drums) und Reggie Johnson (Bass), am Piano sitzt Biffiger selber.

Nach dem erfolgreichen Start folgt ein bunter Reigen an Konzerten. Gitarrist Fere Scheidegger ehrt das neue Lokal auf seinem Album «I Saw Stars», und das Duo Patton-Biffiger spielt, begleitet von Bassisten Michel Poffet und Drummer David Elias, die CD «The Highest Mountain» ein. Die Stimmung im Bistrot beflügelt die Musiker, oder, mit den Worten von Patton: «Aufnahmen in einer derart familiären Ambiance sind wie die Glasur auf dem Kuchen.»

Rettung im Jahr 2015

Als 2015 der Konkurs des dama­ligen Pächters droht, springt die neu formierte Mitarbeitergenossenschaft Gastrobeat rettend ein und führt den Betrieb neu nach genossenschaftlichen Prinzipien. Neben dem Kulturprogramm wird auch die Menükarte revidiert.

Was erhofft man sich für die Zukunft? «In erster Linie finanzielle Sicherheit. Sie ist die Basis für ein qualitativ hochwertiges Programm», so Van Spyk. Biffiger pflichtet bei und zollt der neuen Führung Respekt: «Mit viel Engagement hat sich das multikulturelle Team die Grundlagen der Betriebsführung erarbeitet. Seit zwei Jahren sorgt es dafür, dass das Musigbistrot eine städtische Oase bleibt.» (Berner Zeitung)