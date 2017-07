«Guten Morgen. Fremdenpolizei der Stadt Bern»

Es ist 1.30 Uhr an der Predigergasse, dem Sitz der Fremdenpolizei Bern. Ein Dutzend Beamte ­sitzen in einem einfach eingerichteten Raum an Tischen, die eine Hufeisenform bilden. Sie ­hören letzte Instruktionen vor einem Einsatz.

Die Beamten wollen eine ­Bäckerei in der Stadt Bern überprüfen. Bereits mehrmals spürten sie dort Schwarzarbeiter auf: Mitarbeiter also, die sich illegal in der Schweiz aufhalten. Oder solche, die keine Arbeitsbewilligung für die Schweiz haben.

Zwei Orts- und Gewerbepolizisten sowie Vertreter der Arbeitsmarkt­behörde sind bei der Razzia ebenfalls mit dabei. «Sie werden vor Ort die Angestellten zu ihren Arbeitsbedingungen befragen», erklärt Alexander Ott das Vorgehen. Der Co-Leiter des Polizeiinspektorats und Chef der Fremdenpolizei der Stadt Bern betont: «Mit gemeinsamen Kontrollen von Fremdenpolizei, Gewerbepolizei und Arbeitsmarktbehörden sind wir effizienter.»

Er nennt ein Beispiel: Die Gewerbepolizei überprüft bei den Kontrollen beispielsweise die Sauberkeit der Betriebe und die Fremdenpolizei die Arbeitsbedingungen der Angestellten.

Betrieb verstösst immer ­wieder gegen das Gesetz

Mehrere Tausend Personen arbeiten in der Schweiz ohne ­Arbeitsbewilligung. Der bei ­dieser Aktion kontrollierte ­Be­trieb wurde bereits ­wiederholt von den Behörden angezeigt. Die Justiz des Kantons Bern verurteilte den Inhaber mehrfach zu hohen Geldstrafen von mehreren Zehntausend Franken. Er ist Mitte fünfzig und stammt aus der Türkei. «Offenbar aber halten auch diese Geldstrafen den Betreiber nicht davon ab, sich immer wieder strafbar zu ­machen», sagt Ott.

Beim Gesetzesbrecher handelt es sich um keinen Einzelfall: Die «SonntagsZeitung» berichtete kürzlich über einen ähnlichen Fall. Es handelte sich ebenfalls um einen Türken, der Inhaber einer Bäckerei ist und zahlreiche Schwarzarbeiter beschäftigte. «Das Thema ist sehr brisant. Wir decken in 90 Prozent der Kontrollen Schwarzarbeiter auf. Tendenz steigend», sagt Ott.

«Mit gemeinsamen Kontrollen von Fremdenpolizei, Gewerbepolizei und Arbeitsmarktbehörden sind wir effizienter.»Alexander Ott, Chef der Fremdenpolizei Bern

Es ist eine warme Sommernacht. Mittlerweile ist es 2.15 Uhr geworden. Mit mehreren ­zivilen Autos fahren die ­Fremden­polizisten zum Betrieb. Die Autos ­halten vor dem Gebäude, die Beamten gehen auf ihre Positionen. Sie tragen zivile Kleider, ­damit sie nicht auffallen.

Man riecht frische Backwaren. Ein paar Beamte sichern die Eingänge. Die Umgebung des Hauses und auch die Liegenschaft haben die Einsatzkräfte bereits vorgängig erkundet. Um 2.30 Uhr gibt Alexander Ott das Zeichen für den Start der Aktion.

Es dauert ein paar ­Sekunden, die Spannung steigt

Der Einsatzleiter klopft an die Tür und sagt mit lauter Stimme: «Guten Morgen. Fremdenpolizei der Stadt Bern. Bitte öffnen Sie die Türe. Wir kontrollieren Ihren Betrieb.» Es dauert ein paar ­Sekunden, die Spannung steigt. Endlich öffnet ein schwarzhaariger Mann um die vierzig die Türe.

Er trägt Jeans und eine schwarze ­Jacke. Seine Hände sind weiss, er hat ­gerade Brot gemacht. Die Angst steht ihm ins Gesicht geschrieben. Verunsichert hebt er die Hände hoch. Auf die Frage wer er sei, sagt er in gebrochenem Deutsch seinen Namen.

Und dann geht es schnell. Die Fremdenpolizisten suchen in dem karg eingerichteten Raum nach Menschen: «Manchmal verstecken sich Leute hinter doppelten Türen oder in Lichtschächten», sagt Alexander Ott.

«Offenbar aber halten auch diese Geldstrafen den Betreiber nicht davon ab, sich immer wieder strafbar zu ­machen.»Alexander Ott

Nach einer halben Stunde hat sich die Situation wieder beruhigt. Die Einsatzkräfte haben zwei Angestellte gefunden. «Bitte zeigen Sie Ihre Reisepässe, Niederlassungs- und Au­fent­halts­­be­wil­li­gun­gen», sagt Ott auf Hochdeutsch. Die beiden Männer ­sagen, dass sie keine ­Dokumente bei sich hätten. Sie werden für weitere Abklärungen an die Predigergasse ­kommen müssen.

Die Beamten suchen nun nach Dokumenten: Bestellungen für Lebensmittel, Lohnabrechnungen. Sie finden dabei Unterlagen und handgeschriebene Einsatzpläne. Diese Dokumente ­stellen sie ­sicher, um sie später auszu­werten.

«Wo ist der Inhaber des Betriebs»? Das fragt Ott die beiden aufgegriffenen Männer. «Er ist in den Ferien», antworten sie.

Jetzt geht es weiter zur zum Betriebsteil gehörenden Wohnung im zweiten Stock. Die Beamten finden eine 40-jährige Frau, die in einem zehn Quadratmeter grossen Zimmer schläft. Sie liegt auf einer Matratze am Boden. Der Raum ist rudimentär eingerichtet. Schlaftrunken erhebt sie sich und zieht sich Kleider über. Ein Fremdenpolizist fragt: «Woher kommen Sie?» – «Ich stamme aus Bulgarien», antwortet sie und nennt ihren Namen.

Sie arbeitete für fünf bis zehn Franken die Stunde

Die Bulgarin und die zwei Männer, die im Betrieb angetroffen wurden, müssen für weitere ­Abklärungen mitkommen. Sie werden in Handschellen gelegt. «Um unsere Sicherheit und die der Mitarbeiter zu schützen, setzen wir in solchen Situation Handschellen ein», so Ott.

Um 6 Uhr sind die Fremdenpolizisten wieder an der Predigergasse. Die drei werden in je ein separates Befragungszimmer im Untergeschoss gebracht. Es sind schlichte Räume, ausgestattet mit Tisch, Stühlen und Computer. Mithilfe einer Dolmetscherin, die eine Stunde zuvor aufgeboten wurde, beginnt die Befragung der Bulgarin.

Sie erzählt, dass sie vor einigen Monaten in die Schweiz eingereist sei, um Arbeit zu ­suchen. «Wie haben Sie den ­Betrieb gefunden?», so die nächste Frage. «Über Mundpropaganda habe ich von Landsleuten erfahren, dass man hier Mitarbeiter sucht», antwortet sie.

«Ich ­habe fünf bis zehn Franken pro Stunde verdient. Die Arbeitstage dauerten zehn Stunden. Und ich arbeitete sechs ­Tage die ­Woche.»Die kontrollierte Bulgarin

Und wie hoch war der Verdienst? «Ich ­habe fünf bis zehn Franken pro Stunde verdient. Die Arbeitstage dauerten zehn Stunden. Und ich arbeitete sechs ­Tage die ­Woche», ergänzt sie. Den ­vollen Lohn habe sie indes nie ­erhalten.

Die Bulgarin ist kooperativ, gibt detailliert Auskunft. «Ich ­habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Ich habe gebacken und geputzt», sagt sie. Was machte sie mit dem Lohn? Sie müsse für den Unterhalt ihrer 6-jäh­rigen Tochter aufkommen, die in Bulgarien sei. Sie erzählt von ihren Reisen in die Heimat. ­Regelmässig ging sie nach Hause zu der Tochter, per Zug oder im Car.

«Nein. An der Grenze bin ich nie kontrolliert worden», sagt die Frau mit den dunklen braunen Haaren und den feingliedrigen Gesichtszügen. Ihre Schultern sind eingeknickt, der Kopf ist nach vorne gesenkt. Sie wirkt ­niedergeschlagen.

Die Bäckerei mit Schein­vertrag verkauft

Alexander Ott sitzt in seinem ­Büro. Er studiert in der Zwischenzeit die sichergestellten Dokumente. Eines erstaunt ihn: Es ist ein Vertrag, der festhält, dass der Betrieb an die Bulgarin verkauft worden ist. Und zwar zu einem enorm tiefen Preis. Ott geht nach unten und lässt die Dolmetscherin den Vertrag übersetzen: Die Frau aus Bulgarien ist ebenfalls erstaunt. Sie hat ­keine Kenntnis von diesem Kaufvertrag und sagt: «Ich habe doch gar kein Geld, um diesen Betrieb zu kaufen.»

Ott sucht nach Erklärungen für den Verkauf und sagt: «Offenbar wurde der Betrieb im Rahmen eines Insolvenzverfahrens verkauft, um die Behörden zu täuschen.» In diesem Fall werden weitere Abklärungen notwendig sein. Ott betont, dieser Fall zeige exemplarisch, wie wichtig es sei, die unterschiedlichen Handlungsfelder zu bündeln. Nach zweieinhalb Stunden ist die ­Befragung zu Ende.

Ein abgewiesener Asylbewerber aus der Türkei

Im Nebenzimmer sitzt einer der aufgegriffenen Männer und wird befragt. Es stellt sich heraus, dass er ein abgewiesener Asylbewerber aus der Türkei ist. Nach dem negativen Entscheid reiste er nicht aus und hat sich in der Schweiz mit verschiedenen Jobs durchgeschlagen.

In der Bäckerei verdiente er pro Monat 1000 Franken. Der gross gewachsene, schlanke Mann erklärt, dass er gerne die Familie mit drei Kindern in die Schweiz gebracht ­hätte. Die ­Behörden erklären ihm, dass dies mit einem abgewiesenen Antrag nicht möglich sei.

«Die Politik fordert mehr Kontrollen von uns. Dafür brauchen wir zusätzliche personelle Ressourcen.»Alexander Ott

Einen Tag später. Alexander Ott ist in seinem Büro und sagt: «Alle drei Personen waren illegal in der Bäckerei an der Arbeit.» Sie ­werden die Schweiz verlassen ­müssen und zurückgeführt. «Wir werden schauen, dass sie zuvor den ­ihnen zustehenden Lohn erhalten werden», sagt Ott.

Die Behörden stossen an ihre Grenzen

Eine Woche später. Der Inhaber der Bäckerei ist zurück aus den Ferien. Die Fremdenpolizei befragt ihn zu dem Vorwurf, Schwarzarbeiter beschäftigt zu haben. Er streitet alles ab. Weil der Inhaber der Bäckerei wiederholt Ausländer beschäftigt hat, droht ihm nun eine Freiheits­strafe.

Wegen illegaler Beschäftigung von Ausländern gibt es als Sanktion eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren für die schweren ­Fälle oder im Wiederholungsfall. Die Fremdenpolizei führt derzeit noch Abklärungen durch. Nach deren Abschluss geht der Fall an die Staatsanwaltschaft.

Im Kampf gegen die Schattenwirtschaft stossen die Behörden an Grenzen: «Die Politik fordert mehr Kontrollen von uns. Dafür brauchen wir zusätzliche personelle Ressourcen», sagt Ott. Die Abklärungen werden komplexer. Einzelne Fallbearbeitungen würden seine Mitarbeitenden während Wochen binden. So auch dieser Fall. (Berner Zeitung)